İç Anadolu Kariyer Fuarı "İKAF'25" Konya'da açıldı

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) açıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 17 üniversite ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversitelere kurdukları kariyer merkezleri vasıtasıyla, yetenek kapısı platformuna kaydolan öğrencileri, 13 bini aşkın işverenle buluşturduklarını söyledi.

Platformda şu anda 270 iş ilanının açık olduğuna dikkati çeken Atay, "İşverenler sürekli oradan gençlere, 'benim personele ihtiyacım var, stajyere ihtiyacım var' diye etkileşimde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Bölgesel kariyer fuarları kapsamında 42. organizasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Atay, şöyle konuştu:

"Nisan sonunda 50. organizasyonumuzu tamamlamış olacağız. 146 üniversiteyle bu süreçte iş birliği yaptık. Bugün de Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 17 üniversite bir araya geldi. Bir insanı, en iyi kendisi tanır. Bunun için her bir bireye kendi hayatıyla ilgili karar verme fırsatı sunmalıyız. Bunun için üniversitelerin birinci sınıfına kariyer planlama dersleri koyduk. Türkiye'nin her yerinde bu dersi verecek hoca bulunamayabilir diye canlı yayın yapan YTNK TV'yi kurduk. Öğrencilerimiz buradan 14 haftalık dersleri takip edebilir."

- "20-24 yaş grubunda işsizlik bir önceki yıl yüzde 18'lerdeyken, yüzde 16,2'ye düştü"

Atay, mezuniyetten sonra özel sektörde çalışmak isteyenlerin Yetenek Kapısı'na, kamu kurumunda çalışmak isteyenlerin de Kariyer Kapısı'na başvurabileceğini dile getirdi.

Kurdukları Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'nin öğrenciler için çok önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Atay, şunları kaydetti:

"2019'da yüzde 28,5 olan 20-24 yaş grubu istihdam sorunu yüzde 16,2'ye düştü. Bu düşüşün de yüzde 8,3'ünü Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'nin sağladığını ekonometrik modelimiz, bilimsel olarak bize söylüyor. Erken Dönem Kariyer Ekosistemi, genel işsizliğin düşmesine yüzde 1 oranında, 20-24 yaş grubu işsizliğin düşmesine ise yüzde 8,3 oranında katkı sunuyor. Türkiye geçen yıl yüksek bir enflasyonla karşı karşıyaydı. Doğal olarak faiz de yüksekti. Böyle bir durumda yatırımlar yavaşlar, durur ve insanlar işten çıkarılır. Bizim ülkemizde böyle olmadı. İstihdam artmaya devam etti. 20-24 yaş grubunda işsizlik bir önceki yıl yüzde 18'lerdeyken, yüzde 16,2'ye düştü. Üreten, büyüyen bir ülkeyiz. Yüksek enflasyon ve faize rağmen geçen yıl istihdam da arttı, büyüme de devam etti ve ülke Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Genç istihdamı konusunda da İspanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı geçtik. Akdeniz havzasında, genç istihdamında en iyi ülke durumundayız."