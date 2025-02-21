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        SOLOTÜRK pilotları, "İkaf'25"te gençlerle buluştu

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İKAF'25, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:25
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        SOLOTÜRK pilotları, "İkaf'25"te gençlerle buluştu
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İKAF'25, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Program kapsamında Anadolu Oditoryum Salonu'nda düzenlenen, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün pilotlarının söyleşisine çok sayıda kişi katıldı.

        SOLOTÜRK ekibinin gösterilerinden oluşturulan klibin izletildiği etkinlikte, hava pilot Binbaşı Murat Bakıcı, hava pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir, hava uçak bakım Binbaşı Tuna Karalı, hava uçak bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Cefa, deneyimlerini paylaştı.

        Hava pilot Binbaşı Murat Bakıcı, dünyadaki diğer akrobasi ve gösteri ekiplerinden farklarının, kendilerinin aktif savaş pilotları olması olduğunu söyledi.

        Gösterilerdeki sertliklerinin de savaş pilotları olmalarından kaynaklandığını dile getiren Bakıcı, "Savaşçı ruhla bütün gösterilerimizi planlıyoruz ve icra ediyoruz." dedi.

        "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Top Gun'larının Konya'da SOLOTÜRK'ün tezgahından geçtiğini" belirten Bakıcı, şunları kaydetti:

        "Bize gelen savaş pilotları, burada nasıl savaşacağını, milli mühimmatı nasıl kullanacağını, konseptlerini, bunlarla ilgili son gelişmeleri öğreniyorlar. Havacılıktaki teknolojik gelişmeleri yakinen takip etmek zorundasınız. Her geçen gün çok hızlı bir değişim içinde olan bu sektörü yakalayabilmeniz için çok iyi takip etmek zorundasınız. Savunma sanayimiz koşar adımlarla ilerliyor. Bizler de bu işin içindeki vurucu güç olan savaş pilotları olarak yakinen takip ediyor, gururla izliyor ve destekliyoruz. İHA'lar, SİHA'lar dünyada sayılı yerdeler. Milli mühimmatımız, savunma sanayimiz her geçen gün lazer ve GPS güdümlü bir sürü mühimmat üretiliyor. Aktif olarak milli mühimmatımızı kullanıyor ve Konya'da bu mühimmatın harekat ortamında testini yapıyoruz."

        Konuşmaların ardından pilotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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