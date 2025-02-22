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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:41
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D'nin evinde ve aracında arama yaptı.

        Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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