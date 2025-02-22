Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D'nin evinde ve aracında arama yaptı.

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