Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D'nin evinde ve aracında arama yaptı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
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