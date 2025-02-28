Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, inancın sahih bilgiler üzerine bina edilmesi gerektiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz bize orta yolu tavsiye ediyor. Ne aşırılıklar ne de hurafeler, orta yolu takip etmemiz lazım. Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın. Aşırı uçlar, her zaman zararlıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da konuştu:
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, inancın sahih bilgiler üzerine bina edilmesi gerektiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz bize orta yolu tavsiye ediyor. Ne aşırılıklar ne de hurafeler, orta yolu takip etmemiz lazım. Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın. Aşırı uçlar, her zaman zararlıdır." dedi.

        Erbaş, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" isimli konferansta, üniversitelerin evrensel bilginin üretildiği yerler olduğunu söyledi.

        Üniversite kelimesinin Arapça karşılığının, "camia" olduğunu ifade eden Erbaş, "Camia, ilim üreten birimleri içinde toplayan anlamına gelir. Cami de öyle. Üniversite camisinde cuma namazını kıldık. Cami ve camia birbirine ne kadar yakışıyor. Camisiz camia olmamalı. Eğer camisiz bir camia varsa bir an önce camilerini yapmalı. Türkiye'deki bütün üniversiteler için söylüyorum. İkisi de aynı kökten geliyor. Cami içinde müminler cem ediyor, camia içinde ise ilim irfan yolunda koşanlar cem ediyor." diye konuştu.

        Erbaş, peygamberler tarihinden örnekler vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Peygamber Efendimizin Medine'de kurduğu devletin nüfusunun yarısı Yahudi idi. Müslüman olmayan nice Yahudiler vardı. Onların aralarında yaptığı Medine Sözleşmesi, tarihin en eski sözleşmesidir. Uluslararası ilişkiler bölümlerinde hocalarımız bunu öğrencilerine anlatsınlar, söylesinler. Tarihin en eski uluslararası sözleşmesidir, Medine Sözleşmesi. Elli iki maddelik. Şartlara uyulduğu sürece her iki taraf barış içerisinde birbiriyle yaşayacak, alışverişini, siyasetini, komşuluğunu yapacak."

        - "Güzel ahlak, gencin süsüdür"

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

        "İnancımızı sahih bilgiler üzerine bina etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz bize orta yolu tavsiye ediyor. Ne aşırılıklar ne de hurafeler. Orta yolu takip etmemiz lazım. Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın. Aşırı uçlar, her zaman zararlıdır. Hadis kitaplarında itidal babı var. Boşuna konulmamış. Doğru kaynaklardan ve devamlı bir şekilde okumalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz. Güzel ahlak, gencin süsüdür. Peygamber Efendimiz, 'güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor. Rabbimiz de Peygamberimizi 'sen şüphesiz mutlaka yüce bir ahlak üzeresin' diye tanıtıyor. En küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket, zarafet olsun. Peygamber Efendimizin, 'kendisi için istediğini, kardeşi için istemeyen hakiki mümin değildir' hadisi şerifini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım."

        - "Ölüm yok oluş değildir"

        Erbaş, insanların ırkını, rengini ve yaşadığı coğrafyayı seçemediğini belirterek, "İnancımızı, ahlakımızı kendimiz seçiyoruz. Geliştiriyoruz, geliştirmek durumundayız. Onun için Allah katında yegane değer ölçütü, takvadır. Takva, rabbimizin yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini de yapmamaktır. Bütün imkanlarımızla, bildiğimizle yaşadığımız güzelliklerin hayata taşınması için gayret edin. Yaratılış gayemiz bu. Mülk suresinde, 'Bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihana çekmek için Allah ölümü de hayatı da yarattı' buyuruluyor. Allah, nasıl ki bizi ana rahminde yarattı, dünyaya geldik. İşte ölümü de dünyada yaratıyor. Ana rahminde yarattı dünyaya doğduk dünyadayken de ölümü yaratıyor, ahirete doğuyoruz. Mümin böyle düşünmeli. Ahirete doğan insandır, mümin. Ölüm yok oluş değildir." şeklinde konuştu.

        Öte yandan Erbaş, Konya'da valiliği ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

        İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden Erbaş, ilk teravih namazını Konya'da kılacaklarını belirtti.

        Vali İbrahim Akın da ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Konya'dan Suriye ve deprem bölgesine 8 tır insani yardım gönderildi
        Konya'dan Suriye ve deprem bölgesine 8 tır insani yardım gönderildi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın
        Sanayi ve Teknoloji Zirvesi Konya'da gerçekleştirildi
        Sanayi ve Teknoloji Zirvesi Konya'da gerçekleştirildi
        Halkapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı
        Halkapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı
        Konya'da 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı
        Konya'da 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı
        Konya'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
        Konya'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı