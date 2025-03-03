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        Konya'da kız arkadaşının evinin önünde gördüğü kişiyi öldüren zanlı yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşının evinin önünde karşılaştığı adamı bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:30
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        Konya'da kız arkadaşının evinin önünde gördüğü kişiyi öldüren zanlı yakalandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşının evinin önünde karşılaştığı adamı bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Zengen Mahallesi'nde, Murat K. (31), kız arkadaşı G.C'nin evinin önünde karşılaştığı Arif Bozkurt'la (38) tartışmaya başladı.

        Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Murat K, Arif Bozkurt'u bıçakla yaraladı.

        Murat K, kendi otomobiliyle Bozkurt'u, Ulukışla Devlet Hastanesine götürdü.

        Bozkurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Murat K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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