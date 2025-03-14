Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği binanın çökmesiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Konya’da çöken 4 katlı binaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, binada olması gerekenin yaklaşık 3'te 1'i kadar dayanımlı tuğla kullanıldığı, malzeme kalitesizliği ve çeşitli hataların çökmeye neden olduğu bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

Malzeme kalitesizliği ve uygulama sırasında yapılan hataların binanın çökmesinde etkili olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Taşoluk Apartmanı'nın çökmesinde çok taraflı ihmal vardır. Düşük kaliteli malzemelerle yapılan binalar zamanla deforme olabilir ve erken çökme riski taşır. Yapılan test ve deneyler sonucunda kullanılan taşıyıcı eleman tuğlaların, yönetmelikte belirlenen taşıma kapasitelerini karşılamadığı görülmüştür. Ayrıca düşey delikli tuğlaların boşluk oranlarının yönetmeliğe uygun olmadığı, içlerine harçla tam dolum yapılmadığı anlaşılmıştır."

Mimari projenin incelendiği ve binanın iç ve dış ölçülerinde uyumsuzlukların tespit edildiği aktarılan raporda, onaylı projede bodrum katta 40 santimetre olarak düzenlenen iç taşıyıcı duvarların 30 santimetre olarak yapıldığının belirlendiği bildirildi.

- Düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğlalar kullanılmış

Raporda binada dükkan işletmecileri K.Ö. ve K.F'nin, dükkanlar arasında açtığı kapı geçişlerinin taşıyıcı sistemi ufak şekilde etkileyebileceği ama bu etkinin tek başına yıkıma neden olmayacağı bildirildi.

Binanın taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan bölücü duvarlarının taşıma kapasitelerinin yetersiz olduğu, bodrum kat duvarlarının projede 40 santimetreyken 30 santimetre yapılmış olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan analizler sonucunda binanın asıl yıkılma sebebinin, taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğlalar kullanılması olduğu anlaşılmıştır. Yapıdan alınan tuğla numuneleri üzerinde yapılan deney sonuçları göstermiştir ki yapıda kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm² olması gerekirken ortalama 2,90 kg/cm² olarak tespit edilmiştir."