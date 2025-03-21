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        Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

        Konya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:34
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        Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
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        Konya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

        Kar yağışının etkili olduğu Hadim, Taşkent, Güneysınır, Bozkır, Derbent, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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