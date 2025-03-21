Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Konya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Konya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Kar yağışının etkili olduğu Hadim, Taşkent, Güneysınır, Bozkır, Derbent, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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