Seydişehir'de iyilik iftarı

İftar programına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, Gençlik ve Spor Müdürü Soner Balcı ve Ahırlı Müftüsü Ramazan Ercan katıldı.

Bebek, programa katılan tüm misafirlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Ayrıca, "Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi kapsamında emekli din görevlileri de iftar programında yer aldı.

Seydişehir İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlçe Şubesi tarafından "İyilik İftarı" programı gerçekleştirildi.

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