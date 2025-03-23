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        Seydişehir'de iyilik iftarı

        Seydişehir İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlçe Şubesi tarafından "İyilik İftarı" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:50
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        Seydişehir'de iyilik iftarı
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        Seydişehir İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlçe Şubesi tarafından "İyilik İftarı" programı gerçekleştirildi.

        Millet Bahçesinde düzenlenen "İyilik İftarı"na yatılı Kur'an Kursu öğrencileri, Gençlik Koordinatörlüğü, KYK Öğrenci Yurdu ve Gençlik Merkezi'nde manevi danışmanlarla ortak çalışmalar yürüten öğrenci grupları katıldı.

        Ayrıca, "Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi kapsamında emekli din görevlileri de iftar programında yer aldı.

        İlçe Müftüsü Adem Bebek, İyilik Haftası'nın önemine değinerek, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği iyilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Bebek, programa katılan tüm misafirlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

        İftar programına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, Gençlik ve Spor Müdürü Soner Balcı ve Ahırlı Müftüsü Ramazan Ercan katıldı.

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