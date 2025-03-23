Konya'da 6 katlı bina çöktü
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.
Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenildi.
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