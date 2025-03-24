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        Konya Valisi İbrahim Akın, lise öğrencileriyle iftar programında buluştu

        Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Fen Lisesini ziyaret ederek "İftarda Konuşalım Ramazan Söyleşileri" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:26
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        Konya Valisi İbrahim Akın, lise öğrencileriyle iftar programında buluştu
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        Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Fen Lisesini ziyaret ederek "İftarda Konuşalım Ramazan Söyleşileri" programına katıldı.

        Vali Akın, öğrencilerle eğitim hayatları ve gelecek hedefleri üzerine sohbet ederek derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

        Meram Fen Lisesi Pansiyonu yemekhanesinde Vali Akın ve eşi Saliha Akın öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

        Programda Akın'a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve okul yöneticileri eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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