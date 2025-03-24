Konya Valisi İbrahim Akın, lise öğrencileriyle iftar programında buluştu

Programda Akın'a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve okul yöneticileri eşlik etti.

Meram Fen Lisesi Pansiyonu yemekhanesinde Vali Akın ve eşi Saliha Akın öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Vali Akın, öğrencilerle eğitim hayatları ve gelecek hedefleri üzerine sohbet ederek derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

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