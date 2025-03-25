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        Konyaspor evindeki kritik maçlardan galibiyet hedefliyor

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sahasında oynayacağı iki maçtan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:08
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        Konyaspor evindeki kritik maçlardan galibiyet hedefliyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sahasında oynayacağı iki maçtan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

        Yeşil-beyazlı takım, evinde oynadığı Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından aldığı 1-0'lık galibiyetlerle alt sıralardan kurtulma yolunda rahat bir nefes aldı.

        Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yi 28 Mart'ta ağırlayacak Konyaspor, 30. haftada RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın ardından 31. haftada Göztepe'yi konuk edecek.

        Taraftarının desteğiyle Gaziantep FK ve Göztepe maçlarından da üçer puan hedefleyen yeşil-beyazlı takım, ligin son haftalarına rahat girmek istiyor.

        - Beşiktaş galibiyeti motivasyonu artırdı

        Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, Beşiktaş karşısında aldıkları 3 puanın takımda motivasyonu artırdığını söyledi.

        Aldıkları galibiyetin önemine işaret eden Kaymak, "Maçtan önce bir hafta boyunca tesislerdeydik. Futbolcularla bir aradaydık. Futbolcuların böyle bir ruhla sahaya çıkacağı belliydi. Güzel futbol oynadık. 9 kişi kaldıktan sonra da pozisyon bulduk. İyi bir savunma yaparak sahadan 3 puanla ayrıldık." diye konuştu.

        Kaymak, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında seyirci desteğinin takıma katkısının 3 puanla sonuçlandığını dile getirdi.

        - "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyoruz"

        Milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerinin vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

        "Önümüzde içeride 2 kritik maç var; Gaziantep FK ve Göztepe maçları. Bu maçlarda hedef mutlak 3 puan. Kolay maç yok. Hangi takım olduğu önemli değil. Bazıları şampiyonluğa bazıları UEFA'ya oynuyor. Bazıları da düşme hattında. Bütün maçların zor olacağını düşünüyorum. Gaziantep FK ile evimizde oynanacağız. Sonra RAMS Başakşehir deplasmanına gideceğiz. O da zor maç ama puan ya da puanlarla ayrılmayı istiyoruz. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyoruz. Artık kulübün diğer sorunlarıyla ilgilenmek istiyoruz. Önümüzdeki yatırımlara başlamak istiyoruz. Bu 4 hafta bizim için önemli."

        Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor ile Konya'da karşılaşacaklarını anımsatarak, "Kupada ilerlemek istiyoruz. UEFA'ya gitmenin yolu kupadan geçiyor." ifadelerini kullandı.

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