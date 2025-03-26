Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla iftar programında bir araya geldi
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçe genelindeki 42 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçe genelindeki 42 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.
Yunak Öğretmen Evi'ndeki programda duaların ardından, katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.
Yunak Belediyesi Kültür Evi'nde devam eden programda, ilçenin ihtiyaçları ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Subhan Günaltay, hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.
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