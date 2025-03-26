Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla iftar programında bir araya geldi

Başkan Subhan Günaltay, hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Yunak Belediyesi Kültür Evi'nde devam eden programda, ilçenin ihtiyaçları ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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