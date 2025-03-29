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        Kulu'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:15 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:15
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        Kulu'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

        M.Ş.A. idaresindeki 42 GE 366 plakalı otomobil, Ankara Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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