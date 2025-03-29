Kulu'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.
M.Ş.A. idaresindeki 42 GE 366 plakalı otomobil, Ankara Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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