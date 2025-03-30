Sarayönü'nde trafik denetimi yapıldı

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimleri yaparak sürücülere hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçilmemesi konularında uyarılarda bulundu.

Bayramın huzur içinde geçmesi için gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin bayramları kutlanarak, şeker ve kolonya ikram edildi.

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