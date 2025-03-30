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        Sarayönü'nde trafik denetimi yapıldı

        Sarayönü ilçesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ekipleri denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:04
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        Sarayönü'nde trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Sarayönü ilçesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ekipleri denetimi yaptı.

        Bayramın huzur içinde geçmesi için gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin bayramları kutlanarak, şeker ve kolonya ikram edildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimleri yaparak sürücülere hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçilmemesi konularında uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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