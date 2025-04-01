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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:44 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:44
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Can Alp

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Bazoer, Clausic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Dk. 57 Pedrinho), Tunahan Taşçı (Dk. 28 N'dao), Prip (Dk. 82 Kaan Akyazı), Keyta (Dk 57 Melih İbrahimoğlu), Umut Nayir

        İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker (Dk. 90 Abdurrahman Kuyucu), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık (Dk. 71 Kerem Kurşun), Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp (Dk. 82 Erdem Can Polat), Khalil (Dk. 90 Berat Yılmaz), Muhammet Beşir

        Goller: Dk. 65 Umut Nayir, Dk. 83 Melih İbrahimoğlu, Dk. 90+2 Clausic (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 2 Serdarcan Eralp, Dk. 23 Turan Tuzlacık, Dk. 25 Muhammet Beşir, Dk. 46 Khalil (İskenderunspor) Dk. 34 Prip, Dk. 50 Bjorlo, Dk. 85 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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