Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Can Alp
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Bazoer, Clausic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Dk. 57 Pedrinho), Tunahan Taşçı (Dk. 28 N'dao), Prip (Dk. 82 Kaan Akyazı), Keyta (Dk 57 Melih İbrahimoğlu), Umut Nayir
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker (Dk. 90 Abdurrahman Kuyucu), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık (Dk. 71 Kerem Kurşun), Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp (Dk. 82 Erdem Can Polat), Khalil (Dk. 90 Berat Yılmaz), Muhammet Beşir
Goller: Dk. 65 Umut Nayir, Dk. 83 Melih İbrahimoğlu, Dk. 90+2 Clausic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Serdarcan Eralp, Dk. 23 Turan Tuzlacık, Dk. 25 Muhammet Beşir, Dk. 46 Khalil (İskenderunspor) Dk. 34 Prip, Dk. 50 Bjorlo, Dk. 85 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
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