Konya'da husumetlisini tüfekle öldüren zanlı yakalandı
Konya'nın Meram ilçesinde husumetlisini tüfekle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Meram ilçesinde husumetlisini tüfekle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Alakova Mahallesi 15538. Sokak'ta, S.L, bir süredir aralarında husumet bulunan Abdullah Sarıbaş (37) ve kızı A. Sarıbaş'ı (12) tüfekle ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.
Zanlının emniyette işlemleri sürüyor.
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