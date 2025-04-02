Konya'da husumetlisini tüfekle öldüren zanlı yakalandı

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alakova Mahallesi 15538. Sokak'ta, S.L, bir süredir aralarında husumet bulunan Abdullah Sarıbaş (37) ve kızı A. Sarıbaş'ı (12) tüfekle ateş ederek yaraladı.

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