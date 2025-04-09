Konya'da kaybolan keçilerden 20'si kurtların saldırısı sonucu telef oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dağlık alanda kaybolan 50 keçiden 20'si kurt saldırısı sonucu telef oldu.

Yeşildağ Mahallesi'nde besicilik yapan İlyas Eren'e ait 50 keçi kayboldu.

Keçilerini arayan Eren ve beraberindekiler, dağlık alanda 50 keçiden 20'sini kurtlar tarafından telef edilmiş halde buldu.

Sarp kayalık alanda kalan keçilerin 9'unu AFAD ile İBAG bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri kurtardı. 21 keçi ise Eren ve arkadaşları tarafından dağlık alanda bulundu.

Besici Eren, gazetecilere, arama kurtarma çalışmalarına destek veren jandarma, AFAD ve İBAG ekiplerine teşekkür ederek, "Keçilerimizi zor da olsa çıkarıp bizlere teslim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​