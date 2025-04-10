Türkiye şampiyonu Hüyüklü milli sporcu ödüllendirildi

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında +110 kiloda altın madalya kazanan Mustafa Yazan memleketi Hüyük ilçesinin gururu oldu.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, milli sporcuyu makamında kabul etti.

Babası Harun Yazan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Yurdakurban ile ziyarete gelen Yazan'ı elde ettiği başarısından dolayı tebrik eden Sefer, Türk bayrağı ve altın hediye etti.

Yazan, elde ettiği başarıyla milli takıma da seçilerek ülkesini bu yıl yapılacak uluslararası turnuvalarda temsil edecek.