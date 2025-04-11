Beyşehir'de çiftçilere sertifikalı nohut tohumu desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere sertifikalı tohum desteği sağlandı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, tohum dağıtım töreninde, kentte tarımın temel geçim kaynağı olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ise yürütülen çalışmalarla ülke genelinde ekilmeyen bir karış toprak kalmamasını hedeflediklerini dile getirdi.

Ülke olarak tane baklagiller içerisinde nohudun Türkiye'de en fazla üretimi yapılan ürün olduğunu vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize tohum desteğini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız sektörün ihtiyaç duyduğu sertifikalı tohumları çiftçilerimizle, toprakla buluşturmak. Oldukça fazla nadas alanımız var. Konya'mızın yüzde 68'i kuru tarım arazilerinden oluşuyor. Dolayısıyla 3 milyon dekarın üzerinde bir nadas alanımız var. Tarımsal üretimin kesintiye uğramasını istemiyoruz. Bu durumun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Konya'da 2024'te yaklaşık 400 bin dekar civarında nohut ekilişimiz var, buradan elde etmiş olduğumuz ürünümüzle 50 bin tonluk üretim havzasıyız."