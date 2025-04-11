Konyaspor Başkanı Korkmaz'dan "transfer yasağına" ilişkin açıklama:

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA'nın kulübe uyguladığı transfer yasağının, yaklaşık 200 bin avroluk ödemenin yapılması durumunda kaldırılacağını açıkladı.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde Konyaspor forması giyen iki futbolcunun başvurusu üzerine transfer yasağı aldıklarını hatırlattı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, "Yasağın nedeni yaklaşık 200 bin avroluk bir ödeme. Bu ödemenin gerçekleşmesiyle birlikte yasak da kalkacak. Dolayısıyla paniğe gerek yok, çalışmalarımızı aksatmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Korkmaz, taraftarlara da seslenerek, "Önemli bir maçımız var. Taraftarımızı Göztepe karşılaşmasında yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu.