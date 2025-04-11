Konya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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