Konya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde, tadilat sırasında kaynak makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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