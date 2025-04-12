Konya'da soba yakmaya çalışan çocuk yaralandı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde soba yakmaya çalışan çocuk yaralandı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde soba yakmaya çalışan çocuk yaralandı.
B.Ö. (12) Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken alevler üzerine sıçradı.
Çocuğun yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından yangın söndürüldü.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.Ö. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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