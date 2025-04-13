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        Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:58
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        Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen program kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'e tepki sloganları atarak Mevlana Meydanı'na yürüdü.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Mevlana Meydanı'nda kurulan platformda yaptığı konuşmada, son 2 yıldır Orta Doğu'da her şeyin, insanlığın gözleri önünde yaşandığını söyledi.

        Meydanda toplanan vatandaşların, Filistin'in özgürlüğü için atılacak her adımın arkasında olduğunu ve bedel ödemeye hazır olduklarını belirten Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

        "Kendisini yeryüzünün tanrısı zanneden bir delinin desteğiyle Gazze'yi yok etmek, kendi iktidarını devam ettirmek için, aziz kardeşlerimizi, en temel hedefi Mescid-i Aksa'yı kurtarmak olan Hamas'ı yok etmek için çarpışan alçakların zulmüne uzak coğrafyalardan şahitlik ediyoruz. Aksa Tufanı, son yüz yıldır Batı'nın dünyaya ihraç ettiği ve övündüğü, insan hakları, akademik özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi kavramların her birinin helvadan bir put olduğunu tekrar ve tekrar gözlerimizin önüne serdi."

        "İsrail, bizim dağınıklığımız yüzünden bu zulmü yapıyor." diyen Ceylan, Müslümanların birlik olması gerektiğinin altını çizdi.

        İslam ülkelerinin İsrail ile ticarete devam etmemesi gerektiğini söyleyen Ceylan, "Bu savaş Mescid-i Aksa savaşıdır. Bu savaş onur ve izzet savaşıdır." dedi.

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