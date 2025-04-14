Akşehir'de zirai don toplantısı yapıldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde 2025 yılı 9-13 nisan tarihleri arasında etkili olan zirai don ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde 2025 yılı 9-13 nisan tarihleri arasında etkili olan zirai don ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, yaşanan don olaylarının tarımsal üretime etkileri, alınabilecek önlemler ve üreticilere sağlanabilecek destekler değerlendirildi.
Katılımcılar, bölgedeki meyve üreticilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, 2022 yılında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlattı.
Kahraman, "O dönemde de üreticiler bu zorluğu devlet destekleriyle aştı. Bu yıl da aynı şekilde üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Asıl hasar, meyve tutumu ile birlikte mayıs ayının ilk haftasında net şekilde ortaya çıkacak." dedi.
Konya Milletvekili Orhan Erdem ise yaşanan don olayını Tarım ve Orman Bakanına bizzat ileteceğini kaydetti.
Kaymakam Mehmet Özel, "don savar" kullanan şehirleri ve uygulamaları inceleyerek Akşehir'deki üreticilere faydalı olup olmayacağı konusunda araştırma başlatacaklarını belirtti.
Toplantının ardından oluşturulan heyet, Atakent Mahallesine giderek don olaylarından etkilenen kiraz ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Onur Keskin, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.
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