Akşehir'de zirai don toplantısı yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2025 yılı 9-13 nisan tarihleri arasında etkili olan zirai don ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, yaşanan don olaylarının tarımsal üretime etkileri, alınabilecek önlemler ve üreticilere sağlanabilecek destekler değerlendirildi.

Katılımcılar, bölgedeki meyve üreticilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, 2022 yılında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlattı.

Kahraman, "O dönemde de üreticiler bu zorluğu devlet destekleriyle aştı. Bu yıl da aynı şekilde üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Asıl hasar, meyve tutumu ile birlikte mayıs ayının ilk haftasında net şekilde ortaya çıkacak." dedi.

Konya Milletvekili Orhan Erdem ise yaşanan don olayını Tarım ve Orman Bakanına bizzat ileteceğini kaydetti.