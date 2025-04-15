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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de, katıldıkları uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye dünya birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü dereceleri kazandırarak elde ettikleriyle başarıyla ilçenin de gururu olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:54
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de, katıldıkları uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye dünya birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü dereceleri kazandırarak elde ettikleriyle başarıyla ilçenin de gururu olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Okul Sporları U-15 Gymnasiade Oyunları'nda 65 kiloda birinci gelerek Türkiye'ye altın madalya kazandıran Beyşehirli milli tekvandocu Ramazan Sevinç ile Estonya'da gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye 59 kiloda üçüncülük derecesi kazandıran milli sporcu Merve Telli'yi makamında kabul etti.

        Konuk, başarılarından ötürü her iki sporcuyu da tebrik etti.

        Konuk, elde ettikleri milli başarı ile hem Türkiye'nin hem de Beyşehir'in göğsünü kabartan sporculara hediyelerini verdi.

        - Beyşehir'de afiş ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlediği resim ve afiş yarışması sonuçlandı.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk tarafından verildi.

        Konuk, törende yaptığı konuşmada, suyun tüm canlıların ve insanoğlunun yaşam kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Bu önemli günde öğrencilerimizin suyun değerine dikkat çeken çalışmaları bizleri gururlandırdı. Gelecek nesillerin çevreye ve kaynaklara duyarlı bireyler olarak yetişmesi adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyorum." dedi.

        - Beyşehir'de gıda denetimleri sürüyor

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli gıda kontrol görevlileri Beyşehir’de faaliyet gösteren gıda üretim ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildiği bildirildi.

        Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan denetimlerde çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulmuştur. Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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