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        Konya'da eşini bıçakla yaralayan koca kendisine de zarar verdi

        Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişi bıçakla eşini ve kendisini yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:49
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        Konya'da eşini bıçakla yaralayan koca kendisine de zarar verdi
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        Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişi bıçakla eşini ve kendisini yaraladı

        Sami M. (34), İşgalaman Caddesi Esiri Mehmet Sokak'taki evde eşi D.M. (33) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sami M., eşini yaraladığı bıçakla kendisine de zarar verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay anında çiftin 4 çocuğundan 1'inin evde olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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