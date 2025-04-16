Konya'da dereye devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AKK 108 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezine 5 kilometre mesafe kala kontrolden çıktı.

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