Konya'da dereye devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AKK 108 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezine 5 kilometre mesafe kala kontrolden çıktı.
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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