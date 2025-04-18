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        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da görülüyor

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığından çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:01
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        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da görülüyor
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığından çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Hasan K. ve Hişman A, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Maktul Abdulkadir Demir'i silahla vuran Hasan K, savunmasında, kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini ve çok pişman olduğunu söyledi.

        Tutuklu sanık Hişman A. ise kendisinin köyle bir bağlantısının olmadığını, olay günü ağabeyine tarlada yardım etmeye gittiğini öne sürdü.

        Taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığını iddia eden Hişman A. "Olayda darbedilmeme rağmen şikayetçi değilim. Çünkü kavganın taraflarından biri değilim. Olayla bir bağlantım olmadığı için kavganın ardından bir yere kaçmadım, eve gittim. Yaklaşık 2 yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Seyitören Mahallesi'nde 3 Temmuz 2023'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 61 yaşındaki Abdulkadir Demir yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kavganın her iki tarafından 2'si tutuklu 8 sanık hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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