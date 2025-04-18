Seydişehir'de karikatür sergisi açıldı

Ahmet Öztürklevent açılışta yaptığı konuşmada, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde açılan serginin açılışına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Reisli, Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yurdagül Kumcu, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda sanatsever ve vatandaşlar katıldı.

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