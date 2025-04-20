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        Hüyük'te şehitler anısına fidanlar toprakla buluştu

        Konya'nın Hüyük ilçesinde ağaç dikme ve doğa etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:41
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        Hüyük'te şehitler anısına fidanlar toprakla buluştu
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde ağaç dikme ve doğa etkinliği düzenlendi.

        Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir Feride Akkanat Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri ile personel Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

        İmrenler Mahallesinde oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Beyşehir KYK Yurdu Şehitler Hatıra Ormanı'nda bir araya gelen öğrenciler ve katılımcılar, önce şehitler için dua etti, fidan dikti.

        Daha sonra 2018'den bu yana şehitler anısına dikilen fidanların olduğu alanda yıllık bakım çalışmaları ile temizlik faaliyetleri de gerçekleştirildi.

        Doğaya katkıda bulunmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla da düzenlenen programa Yurt Müdürü Mustafa Songül, Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın, Din Hizmetleri Uzmanı Muhammed İsmail Eryılmaz, yurt manevi danışmanı Muhammet Nusret Sever, yurt yöneticileri ve personelleri ile üniversite öğrencileri ve yerel halk katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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