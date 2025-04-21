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        TSPB'nin "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" panelleri Konya'dan başladı

        Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" konulu paneller Konya'dan başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:03
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        TSPB'nin "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" panelleri Konya'dan başladı
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        Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" konulu paneller Konya'dan başladı.

        TSPB Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Şenel, Konya Sanayi Odası (KSO) işbirliğiyle odanın konferans salonunda düzenlenen panelin açılışında, TSPB olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenledikleri ve Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" konulu panellerin yeniden başladığını söyledi.

        Panelde uzmanların kur riski yönetimi ve korunma yöntemleri konusunda bilgi paylaşımı yapacağını dile getiren Şenel, "Panellerin amacı, reel sektör ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, sanayi odalarının, ihracatçı birliklerinin bir araya getirilmesi, paylaşılan konularla da eksik kalınan noktalarda, eksikliklerin tamamlanmasını sağlayabilmektir." dedi.

        KSO Başkan Yardımcısı Yusuf Küçükhemek de dalga boyunun yüksek, belirsizliklerin arttığı bir dönem yaşandığını dile getirdi.

        Dünyanın, belki de son on yılların en kırılgan dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Küçükhemek, "Koruma duvarları olağanüstü yükselmiş durumda. Gelişmiş ülkelerde faiz oranları uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar yüksek seviyelere ulaştı. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için sermaye akımlarının yavaşlaması, yatırım finansmanının zorlaşması ve kur baskılarının artması anlamına geliyor. Tüm bunlara bir de ülkemizin kendi yapısal sorunları ve yaşanan siyasal gelişmeler eklenmiş durumda. Türkiye ekonomisi, işte böyle bir türbülansın ortasında önemli bir dayanıklılık testinden geçiyor." diye konuştu.

        Küçükhemek, devletin enflasyonla mücadele etmek, yatırım ortamını iyileştirmek için bazı adımlar attığını, bu geçiş döneminin maliyetinin, döviz bazlı çalışan, ithal ham madde ihtiyacı yüksek olan sektörler ve firmalar için önemli bir finansal risk oluşturduğunu belirtti.

        Sanayicilerin üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracat yapmaya devam ederken, önünü görebilmek, sürdürülebilir planlama yapabilmek için kur riskini doğru analiz etmeye ve profesyonel risk yönetimi araçlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Küçükhemek, şunları kaydetti:

        "Konya gibi üretim gücü yüksek, 12 organize sanayi bölgesi, 128 sanayi sitesi bulunan, 195 ülkeye yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir sanayi şehrinde, sanayicilerimizin bu araçlara erişimi ve farkındalığı son derece kritik düzeyde öneme sahip. Çünkü kur riski artık sadece bir finansal terim değil, birçok işletme için üretim kapasitesini, fiyatlamayı, rekabet gücünü ve hatta varlığını doğrudan etkileyen bir faktör haline geldi. Artık sanayici sadece üretimiyle değil, finansal stratejileriyle de rekabet ediyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Biz Konya Sanayi Odası olarak, sanayicilerimize sadece bugünün değil, yarının dünyasında da rekabet edebilmeleri için gerekli bilgi ve altyapıyı sunmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

        Açılış konuşmalarının ardından Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Barış Esen'in moderatörlüğünde, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Satış ve Şubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Gökhan Özalp, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan'ın konuşmacı olduğu "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli gerçekleştirildi.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Başekonomisti Erol Gürcan da "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler" konulu sunum yaptı.

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