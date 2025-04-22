Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık yeniden yargılanıyor

Savcı, sanığın psikolojik tedavisini gösteren raporların dosyaya eklenmesini ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.