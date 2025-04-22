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        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık yeniden yargılanıyor

        Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığın, yeniden yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:02
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        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık yeniden yargılanıyor
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        Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığın, yeniden yargılanmasına başlandı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Savcı, sanığın psikolojik tedavisini gösteren raporların dosyaya eklenmesini ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, iddia makamının taleplerini kabul edip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. ​​​​​​​

        Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 14 Eylül 2023'te, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı bıçakla öldürmüştü.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Neşet G'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, istinaf mahkemesi sanığa "haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği" değerlendirmesiyle kararı bozmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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