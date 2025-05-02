Beyşehir'de su tasarrufu farkındalığı için bisiklet binme etkinliği yapıldı

İlçe Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, katılımcılara teşekkür ederek, kuraklığı dikkat çektiklerini kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

Beyşehir Bisiklet Topluluğunca gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Konya'dan bisiklet tutkunlarının yanı sıra İspanya ve Fransa'dan da katılımcılar yer aldı.

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