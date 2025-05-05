Konya'da "Mühendislik Gençlik Festivali" düzenlendi

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından 2. Mühendislik Gençlik Festivali düzenlendi.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Savaş Durduran, fakültenin bahçesinde düzenlenen festivalde, öğrencilerin sosyal alanda gelişmeleri için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Festivalde 88 standın olduğundan bahseden Durduran, şunları kaydetti:

"2 bin 500'e yakın öğrencimiz bir gün boyunca yaptıkları elektrikli araçlar, insansız hava araçları (İHA), uydular ve kermeslerle tanıtımda bulunuyor. Kermesten toplanan parayı öğrencilerin oluşturdukları topluluklar aracılığıyla Filistin ve Gazze'ye göndermeyi planlıyoruz. Buradaki en büyük hedefimiz öğrencilerimizin bilimsel faaliyetlerinin yanında, sosyal faaliyetlerle de özgüvenini sağlanması ve neler yapabileceklerini görmesidir. Kendine güvenen, kültürel ve sosyal bilgisiyle, içinde bulunduğu ortamda en iyi şekilde yetişmesini sağlamak."

Festivalde öğrenciler, açtıkları stantlarda ürettikleri ürünlerin tanıtımını yaptı.