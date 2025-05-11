Konya'daki 222 yıllık vakfın "öğrencilere piknik ve harçlık hayır şartı" yaşatılıyor

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da 1803'te kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfının vakfiye şartı gereği, öğrencilerin pikniğe götürülmesi ve harçlıklarının verilmesi geleneği sürdürülüyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1083'te kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfının vakfiye şartnamesinde yer alan "Öğrencisi çok olan medreselerden iki tanesinin öğrencileri yaz aylarında uygun bir yerde pikniğe götürülüp, yeterli miktarda ekmek alınacak, pilav ve zerde tatlısı ikram edilecek. Mektep hocalarının her birine 15, yardımcılarına 6'şar kuruş, öğrencilerin her birine de 10'ar akçe harçlık verilecektir." şartını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu hayır şartı kapsamında bu yıl da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden burs alan orta ve lise öğrencileri ile aileleri için Kızılören Emir Kandemir Han'da piknik düzenlendi, öğrencilere harçlık verildi.

Çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinliklerle eğlendi.

- "Bu mutluluğu paylaşıyoruz"

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, AA muhabirine, Vakıflar Haftası dolayısıyla "Vakıf ve Aile" temalı çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerle ve aileleriyle piknik yaptıklarını anlatan Kılınç, "Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfını kuranlar, 'Vakfımızın gelirlerinden çocuklarımızı pikniğe götürün. Aileleriyle o çocuklarımızı orada eğlendirin, yedirin, içirin, ceplerine de harçlık verin.' demiş. Biz de bu vakfımızın hayır şartı gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da Vakıflar Haftası'nda bu etkinliği düzenledik. Bu mutluluğu paylaşıyoruz." diye konuştu. Kılınç, vakıf kültürünün mihenk taşının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu, vakıfların birliği, beraberliği pekiştirdiğini dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak birçok faaliyet yaptıklarını belirten Kılınç, şunları paylaştı:

"Konya Bölge Müdürlüğü olarak ramazanda her gün 9 noktada 3 bin kişiye iftar verdik. Herkese ulaşabildik, dokunabildik. Ramazan Bayramı öncesi 900 çocuğa bayramlık aldık. Evlilik çağına gelmiş genç kızlarımıza 100 bin lira çeyiz yardımı yapıyoruz. Cezaevinde bulunan mahkumlara tatlı ikram eden vakfın da hayrını yerine getirdik. Öğrencilerin bursları düzenli olarak devam ediyor. Çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz, eğleniyoruz. Çeşitli sebeplerle herkesin pikniğe gitme imkanı olmayabilir. Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfını kuran ecdat, vakfın hayır şartına böyle bunu koymuş, iyi ki koymuş. Biz de keyifle bunu idame ettiriyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." Kılınç, vakıf eserlerinin ihyası konusunda 11 projenin devam ettiğini, gelir getiren eser çalışmasında da 15 projenin sürdüğünü aktararak, "İş merkezleri, kat karşılığı daireler, dükkanlar, ofisler yapıyoruz. Buradan kazandığımız paralarla da bu hayır hizmetlerini yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı. Etkinliğe kızı Belinay ile katılan Raziye Nabız, "İlk defa geliyoruz. Çok beğendik. Çocuklarımızla eğlenmeye geldik, yeni arkadaşlar edindik." dedi.