Konya'da kamu düzenini tehdit ettikleri iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
Konya'da sosyal medyadan kamu düzenini tehdit ettikleri öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da sosyal medyadan kamu düzenini tehdit ettikleri öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan silahlı paylaşım yaparak, kamu düzenini tehdit eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 38 ekibin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 5 bıçak, bir miktar uyuşturucu hap ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.