Konya'da kamu düzenini tehdit ettikleri iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 5 bıçak, bir miktar uyuşturucu hap ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan silahlı paylaşım yaparak, kamu düzenini tehdit eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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