Konya'da Düğün Festivali kapılarını açtı
Konya Düğün Festivali'nin (Konya Düğün Fest 25) açılışı yapıldı.
Konya Düğün Festivali'nin (Konya Düğün Fest 25) açılışı yapıldı.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek festivalde düğün sektörünün önde gelen markaları kampanyalarla ziyaretçileri bekliyor.
Takı, mobilya, beyaz eşya, gelinlik, erkek giyim, kuaför, turizm, çeyiz, düğün organizasyonu gibi sektörlerden yaklaşık 70 firmanın stant açtığı festivalde çeşitli hediyelerin verileceği 120 çekiliş yapılacak.
Festivalde, aile ilişkileri ve çocuk konularında seminerler de verilecek.
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