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        Konya'da Düğün Festivali kapılarını açtı

        Konya Düğün Festivali'nin (Konya Düğün Fest 25) açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:06
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        Konya'da Düğün Festivali kapılarını açtı
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        Konya Düğün Festivali'nin (Konya Düğün Fest 25) açılışı yapıldı.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek festivalde düğün sektörünün önde gelen markaları kampanyalarla ziyaretçileri bekliyor.

        Takı, mobilya, beyaz eşya, gelinlik, erkek giyim, kuaför, turizm, çeyiz, düğün organizasyonu gibi sektörlerden yaklaşık 70 firmanın stant açtığı festivalde çeşitli hediyelerin verileceği 120 çekiliş yapılacak.

        Festivalde, aile ilişkileri ve çocuk konularında seminerler de verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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