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        Seydişehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:47
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        Seydişehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        E.Ç. idaresindeki 07 BSF 989 plakalı otomobil, Antalya Çevre yolu Bozkır Kavşağı'nda R.K'nin kullandığı 42 AKV 262 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada E.Ç ile F.P.Ç. (3) yaralandı.

        A.D'nin kullandığı 42 AOM 857 plakalı motosiklet Seyitharun Veli Caddesi Adliye Kavşağı'nda R.B. idaresindeki 34 NL 6325 plakalı otomobil ile Seyitharun Veli Caddesi Adliye Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Her iki kazada da yaralananlar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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