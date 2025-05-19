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        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:14
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        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Furkan Sarıalan (26) idaresindeki 14 AAC 232 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Karaömerler Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Turgut Sarıalan (75) ve Mustafa Durak'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Furkan Sarıalan ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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