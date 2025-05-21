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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 46 zanlı tutuklandı

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:48
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 46 zanlı tutuklandı
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5-20 Mayıs'ta 80 operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 48 bin 868 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 158 bin 90 lira ve 4 bin 941 dolar ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 135 şüpheliden 46'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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