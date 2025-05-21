Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 46 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 48 bin 868 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 158 bin 90 lira ve 4 bin 941 dolar ele geçirildi.

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