Ayakkabı yan sanayicileri Konya'da buluştu

Konya'da ayakkabı yan sanayicilerini bir araya getirmek ve sektörün sorunlarını değerlendirmek amacıyla "En değerli giysim ayakkabım" programı düzenlendi.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneğince (AYSAD) bir otelde düzenlenen programda konuşan AYSAD Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı sektörünün ülkenin en güçlü ve köklü sektörlerinden olduğunu söyledi.

Dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi veren ve sektör temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek problemlere çözüm yolları geliştirme gayretinde olduklarını vurgulayan Salıcı, şöyle konuştu:

"Bugün burada bir araya gelmemizin anlamı da çok büyük. Birlikte daha güçlü olduğumuzu hatırlamak, birbirimizden ilham almak ve sektörümüzün geleceğine umutla bakmak çok önemli. Yalnızca mevcut sorunları konuşmak için değil, köklü bir dönüşümü de başlatmak için toplandık. Bizler yıllardır bu sektörde edindiğimiz bilgilerle yol aldık, büyüdük, geliştik. Ancak artık eski doğruların, geleneksel üretim anlayışının yeterli olmadığını da hepimiz görüyoruz. Dünya değişti. Pazarlama, üretim, teknoloji, iş gücü ve müşteri beklentileri de değişti. Biz de değişimi geride bırakıp dönüşümü benimsemek zorundayız."