Ayakkabı yan sanayicileri Konya'da buluştu
Konya'da ayakkabı yan sanayicilerini bir araya getirmek ve sektörün sorunlarını değerlendirmek amacıyla "En değerli giysim ayakkabım" programı düzenlendi.
Konya'da ayakkabı yan sanayicilerini bir araya getirmek ve sektörün sorunlarını değerlendirmek amacıyla "En değerli giysim ayakkabım" programı düzenlendi.
Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneğince (AYSAD) bir otelde düzenlenen programda konuşan AYSAD Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı sektörünün ülkenin en güçlü ve köklü sektörlerinden olduğunu söyledi.
Dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi veren ve sektör temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek problemlere çözüm yolları geliştirme gayretinde olduklarını vurgulayan Salıcı, şöyle konuştu:
"Bugün burada bir araya gelmemizin anlamı da çok büyük. Birlikte daha güçlü olduğumuzu hatırlamak, birbirimizden ilham almak ve sektörümüzün geleceğine umutla bakmak çok önemli. Yalnızca mevcut sorunları konuşmak için değil, köklü bir dönüşümü de başlatmak için toplandık. Bizler yıllardır bu sektörde edindiğimiz bilgilerle yol aldık, büyüdük, geliştik. Ancak artık eski doğruların, geleneksel üretim anlayışının yeterli olmadığını da hepimiz görüyoruz. Dünya değişti. Pazarlama, üretim, teknoloji, iş gücü ve müşteri beklentileri de değişti. Biz de değişimi geride bırakıp dönüşümü benimsemek zorundayız."
- "Konya, Türkiye'nin en büyük üçüncü üretim merkezi oldu"
Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Çatlı da Konyalı ayakkabı sanayicilerinin, yılın ilk 3 ayında ihracatlarını yüzde 5,6 artırarak 11 milyon 723 bin dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti.
Ayakkabıcıların, dünyadaki tüm zorluklara ve artan rekabet koşullarına rağmen önemli başarılara imza attığını anlatan Çatlı, "Yıllık 80 milyon çift üretim kapasitesiyle Konya, ayakkabı sektöründe İstanbul ve İzmir'in ardından Türkiye'nin en büyük üçüncü üretim merkezi oldu. Sektörde yan sanayisiyle beraber 2 binden fazla işletme ve 15 binden fazla istihdamla güçlü bir konumdayız."
Programda Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru da konuşmasında, sektörü ve Konya'daki üretim çalışmalarını değerlendirdi.
Konuşmaların ardından stratejik yönetim danışmanı ve ekonomist Erkin Şahinöz sunum yaptı.
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