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        Obruk manzaralı otel açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan ve orijinal dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli'ni bugüne kadar 90 bin ziyaretçi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:30
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        Obruk manzaralı otel açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan ve orijinal dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli'ni bugüne kadar 90 bin ziyaretçi gezdi.

        Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesince yapılan restorasyonun ardından müze otele dönüştürüldü.

        Bölgede toplanan tarihi malzeme ve eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayda, her odada yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunuyor.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın tarihi ve kültürel dokusuyla medeniyetin beşiği olduğunu söyledi.

        Kültürel değerleri korumak, tanıtmak ve yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Kılca, geçen yıl Müzeler Haftası'nda hizmete kazandırdıkları Obruk Kervansaray Müze Otel'inin görülmesi gerektiğini anlattı.

        Kılca, müzelerin sanat, kültür, tarih ve medeniyetle buluşmanın başlıca yerlerinden olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Bireylerin hem entelektüel hem de duygusal gelişimine katkı sunan bu mekanlar, geçmişle kurduğumuz bağı güçlendirir. Müze oteli gibi örnek projelerle bu bağı güçlendiriyor, tarihimizi sadece bugüne değil, yarınlara da taşıyoruz. Burada açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 90 bin ziyaretçiyi ağırlandı. Obruk Kervansaray Müze Oteli, Tarihi Kentler Birliği'nce 'Proje Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu da ne kadar doğru bir yatırım gerçekleştirdiğimizi gösteriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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