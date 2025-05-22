Obruk manzaralı otel açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçiyi ağırladı

Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan ve orijinal dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli'ni bugüne kadar 90 bin ziyaretçi gezdi.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesince yapılan restorasyonun ardından müze otele dönüştürüldü.

Bölgede toplanan tarihi malzeme ve eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayda, her odada yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunuyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın tarihi ve kültürel dokusuyla medeniyetin beşiği olduğunu söyledi.

Kültürel değerleri korumak, tanıtmak ve yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Kılca, geçen yıl Müzeler Haftası'nda hizmete kazandırdıkları Obruk Kervansaray Müze Otel'inin görülmesi gerektiğini anlattı.