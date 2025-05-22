Konya'da KOP Seranın Merkezi projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde KOP Seranın Merkezi projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, üreticilere, projenin mevcut durumu, uygulama süreci, destekleme kriterleri ve dikkat edilmesi gereken teknik detaylar anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, seracılığın Akşehir ve çevresi için büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek, projeyle hem modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hem de üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının amaçladığını söyledi.

Toplantı, üreticilerin talep ve isteklerinin görüşülmesiyle sona erdi.