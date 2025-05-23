Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni yapıldı
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Parla, mezun olacak öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
Konuşmaların ardından öğrencilere belgeleri verildi.
Öğrenciler, ailelerinin de katıldığı törende mezuniyet heyecanını havaya keplerini atarak yaşadı.
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