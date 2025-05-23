Konya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Yenicami Mahallesi Ord. Prof. Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanının zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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