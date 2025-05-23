Konya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yenicami Mahallesi Ord. Prof. Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanının zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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