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        Konya'da gaz sıkışması sonucu evde çıkan patlamada 1 kişi yaralandı

        Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:22
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        Konya'da gaz sıkışması sonucu evde çıkan patlamada 1 kişi yaralandı
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        Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.

        Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında yaşayan Ali T, tüpe bağlı ocağı ateşlemek istediği sırada mutfakta biriken gaz patlamaya neden oldu.

        Komşularının yardımına koştuğu Ali T. hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        İhbar üzerine adrese gelen ekipler ise evde inceleme yaptı, diğer daireleri kontrol etti.

        Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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