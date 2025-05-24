Konya'da gaz sıkışması sonucu evde çıkan patlamada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine adrese gelen ekipler ise evde inceleme yaptı, diğer daireleri kontrol etti.

Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında yaşayan Ali T, tüpe bağlı ocağı ateşlemek istediği sırada mutfakta biriken gaz patlamaya neden oldu.

Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.

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