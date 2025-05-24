Konya'da gaz sıkışması sonucu evde çıkan patlamada 1 kişi yaralandı
Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.
Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında yaşayan Ali T, tüpe bağlı ocağı ateşlemek istediği sırada mutfakta biriken gaz patlamaya neden oldu.
Komşularının yardımına koştuğu Ali T. hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler ise evde inceleme yaptı, diğer daireleri kontrol etti.
Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
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