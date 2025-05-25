Halkapınar'da "Çiftçi Kadınlar Yarışması" yapıldı
–Halkapınar Kaymakamlığı ve Halkapınar Belediyesince ilçede "Çiftçi Kadınlar Yarışması" düzenlendi.
–Halkapınar Kaymakamlığı ve Halkapınar Belediyesince ilçede "Çiftçi Kadınlar Yarışması" düzenlendi.
Bilgi yarışması şeklinde düzenlenen etkinlikte birinci Havva Aydemir tam altın, ikinci Döndü Sena Ercan yarım altın, üçüncü Sibel Tunca çeyrek altın kazandı.
Mahalle yarışmalarında dereceye giren 14 yarışmacıya da gram altınla ödüllendirildi.
Ödül töreninin ardından ve yöresel sanatçıların konserleri dinlendi, okçuluk gösterisi izlendi.
Programa Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Halkapınar Kaymakamı, Esra Kodaz Köse, Niğde Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Seyit Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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