Halkapınar'da "Çiftçi Kadınlar Yarışması" yapıldı

Programa Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Halkapınar Kaymakamı, Esra Kodaz Köse, Niğde Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Seyit Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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