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        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

        Konya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:04
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        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı
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        Konya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.

        Yapılan kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlenen şüphelinin, sorgulamasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan E.H'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve "gönüllü geri dönüş" kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan E. H. cezaevine teslim edildi.

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