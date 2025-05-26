Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

Gözaltına alınan E.H'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve "gönüllü geri dönüş" kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yapılan kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlenen şüphelinin, sorgulamasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.

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