Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kız arkadaşını darbeden sanık ve arkadaşı hakkında hapis cezası istemi

        Konya'da kız arkadaşını darbeden Hüseyin S'nin 7 yıl 10 aydan 19 yıl 8 aya kadar, olayda kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Bayram T'nin 3 yıl 7 aydan 7 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kız arkadaşını darbeden sanık ve arkadaşı hakkında hapis cezası istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da kız arkadaşını darbeden Hüseyin S'nin 7 yıl 10 aydan 19 yıl 8 aya kadar, olayda kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Bayram T'nin 3 yıl 7 aydan 7 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianame, Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Tarafların ifadeleri, doktor raporu, tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu ve diğer delillerin yer verildiği iddianamede, darbedilen S.A'nın sanık Hüseyin S'nin eski kız arkadaşı olduğu, olay günü buluştukları, Bayram T. ile karşılaşıp önce bir kafede, daha sonra bir eğlence mekanında vakit geçirdikleri belirtildi.

        Ertesi gün S.A'nın polise giderek darbedildiğine ilişkin şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, sanıklar Hüseyin S. ve Bayram T'nin üzerine atılı suçlamaları reddettikleri aktarıldı.

        Kamera kayıtlarının sanık Hüseyin S'nin "Kendi isteği üzerine yurduna bıraktım" ifadesini desteklemesi nedeniyle "nitelikli hırsızlık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarıyla ilgili sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanması gerektiğini belirten savcı, genç kadını darbetmediklerini iddia eden sanıkların ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesini yaptı.

        İddia makamı Hüseyin S'nin "nitelikli hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar, "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Savcı Bayram T'nin de "nitelikli hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar, "kasten yaralamaya yardım etme" suçundan 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        - Olay

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan S.A, 24 Kasım 2024 tarihinde polise başvurmuş, önceki gün eski erkek arkadaşıyla buluştuğu bir kafede ve eğlence mekanında vakit geçirdikten sonra eski erkek arkadaşı Hüseyin S'nin kendisini önce araçta daha sonra evinde darbettiğini, ardından kaldığı öğrenci yurdunun kapısına bıraktığını öne sürerek şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Eşini, yeni koltuk takımı tartışmasında öldürmüş
        Eşini, yeni koltuk takımı tartışmasında öldürmüş
        Lise öğrencileri, Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda "en iyi algoritma" öd...
        Lise öğrencileri, Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda "en iyi algoritma" öd...
        Konya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Konya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Konya'daki "Annelik Akademisi", sağlıklı ailelerle geleceği yeniden inşa et...
        Konya'daki "Annelik Akademisi", sağlıklı ailelerle geleceği yeniden inşa et...
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden üçüncü sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden üçüncü sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi