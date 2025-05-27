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        Beyşehir'de devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı

        Beyşehir ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:49
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        Beyşehir'de devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı
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        Beyşehir ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        S.T'nin kullandığı ATV, Üzümlü Mahallesi'nde devrildi.

        Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçtan savrularak yere düşüp yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

        İlk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edilen S.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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